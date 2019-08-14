Виктория Лопырева поделилась снимком годовалого сына от Игоря Булатова
Модель и ведущая Виктория Лопырева показала в Instagram фото годовалого сына от Игоря Булатова. Звезда сообщила о праздновании двойного дня рождения.
Как отметила Виктория Лопырева, в один день с ее дедушкой день рождения празднует отец ее возлюбленного Игоря Булатова. Модель отметила, что ее старшему родственнику исполнилось 94 года, и как обычно с утра он принимает официальных лиц и журналистов. У него уже 6 внуков и 9 правнуков, младшим из которых является сын Лопыревой. В связи с тем, что день рождения празднует также отец ее мужа, в семье устроили двойной праздник.
В публикации звезда показала сына, которому подписчики пожелали расти счастливым, а также поинтересовались, делали ли стрижку ребенку. Виктория Лопырева сейчас отдыхает в Турции, где запланирован Суперкубок УЕФА.
Как отметила Виктория Лопырева, в один день с ее дедушкой день рождения празднует отец ее возлюбленного Игоря Булатова. Модель отметила, что ее старшему родственнику исполнилось 94 года, и как обычно с утра он принимает официальных лиц и журналистов. У него уже 6 внуков и 9 правнуков, младшим из которых является сын Лопыревой. В связи с тем, что день рождения празднует также отец ее мужа, в семье устроили двойной праздник.
В публикации звезда показала сына, которому подписчики пожелали расти счастливым, а также поинтересовались, делали ли стрижку ребенку. Виктория Лопырева сейчас отдыхает в Турции, где запланирован Суперкубок УЕФА.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:37