Стали известны реальные автомобили мечты для россиян





Как отмечают в агентстве, исследование проводилось с целью определить, насколько фантазии и мечты российских автомобилистов совпадают с их реальными возможностями. Во второй части опроса людей также просили назвать реальный автомобиль, который они могли бы приобрести с учетом своих текущих финансовых возможностей. Так специалистам удалось составить список из конкретных автомобилей, о которых реально мечтают россияне. К примеру, лидером в рейтинге автомобилей мечты стала российская LADA Vesta, сумевшая набрать 2,7% от общего числа голосов респондентов.Вторая позиция досталась французскому кросс-купе Renault Arkana, который на момент опроса еще даже не появился в продаже. Как бы там ни было, на эту модель указали 2,2 участников опроса. Почетная третья строчка в рейтинге «Автомобиль мечты» досталась кроссоверу Skoda Kodiaq с 2% голосов.Также в первую десятку включены кроссоверы Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, KIA Sorento, Toyota RAV4 и Renault Duster. Сюда же вошел довольно дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Единственным седаном в ТОП-10 рейтинга оказалась довольно популярная в России модель Skoda Octavia.