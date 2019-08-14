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Стали известны реальные автомобили мечты для россиян

В июне этого года аналитики агентства «Автостат» провели исследование, в рамках которого пытались выяснить, о каких реальных автомобилях мечтают российские водители. Участников исследования просили подробно описать класс, цвет, мощность, набор оборудования и опций и другие особенности машины, которой они мечтали бы владеть.
Стали известны реальные автомобили мечты для россиян

Как отмечают в агентстве, исследование проводилось с целью определить, насколько фантазии и мечты российских автомобилистов совпадают с их реальными возможностями. Во второй части опроса людей также просили назвать реальный автомобиль, который они могли бы приобрести с учетом своих текущих финансовых возможностей. Так специалистам удалось составить список из конкретных автомобилей, о которых реально мечтают россияне. К примеру, лидером в рейтинге автомобилей мечты стала российская LADA Vesta, сумевшая набрать 2,7% от общего числа голосов респондентов.

Вторая позиция досталась французскому кросс-купе Renault Arkana, который на момент опроса еще даже не появился в продаже. Как бы там ни было, на эту модель указали 2,2 участников опроса. Почетная третья строчка в рейтинге «Автомобиль мечты» досталась кроссоверу Skoda Kodiaq с 2% голосов.

Также в первую десятку включены кроссоверы Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, KIA Sorento, Toyota RAV4 и Renault Duster. Сюда же вошел довольно дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Единственным седаном в ТОП-10 рейтинга оказалась довольно популярная в России модель Skoda Octavia.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:27

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