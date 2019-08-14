Появилось видео последствий аварийной посадки Ми-8 на Камчатке
Опубликована видеозапись последствий жесткой аварийной посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, в результате которого были травмированы несколько человек. Этот ролик опубликовал на своем официальном канале на видеосервисе YouTube Следственный комитет.
Напомним, ранее вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту и тремя членами экипажа был вынужден совершить жесткую аварийную посадку на Камчатке. В результате этого происшествия пять человек получили травмы. На опубликованном Следственным комитетом коротком ролике можно увидеть стоящий на земле вертолет с серьезными повреждениями винтов и хвостовой части.
Сообщается, что пассажирами совершившего столь жесткую посадку вертолета Ми-8 были туристы, которые направлялись на экскурсию в район базы «Дзензур», которая располагается на берегу р. Жупанова. Сам вертолет принадлежит авиакомпании «Вертикаль-Т».
Сейчас по факту этого инцидента региональная транспортная прокуратура проводит соответствующую проверку. Также к процессу подключены сотрудники территориального управления Росавиации и ГСУ СК РФ по Дальнему Востоку.
Напомним, ранее вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту и тремя членами экипажа был вынужден совершить жесткую аварийную посадку на Камчатке. В результате этого происшествия пять человек получили травмы. На опубликованном Следственным комитетом коротком ролике можно увидеть стоящий на земле вертолет с серьезными повреждениями винтов и хвостовой части.
Сообщается, что пассажирами совершившего столь жесткую посадку вертолета Ми-8 были туристы, которые направлялись на экскурсию в район базы «Дзензур», которая располагается на берегу р. Жупанова. Сам вертолет принадлежит авиакомпании «Вертикаль-Т».
Сейчас по факту этого инцидента региональная транспортная прокуратура проводит соответствующую проверку. Также к процессу подключены сотрудники территориального управления Росавиации и ГСУ СК РФ по Дальнему Востоку.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:20