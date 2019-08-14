Появилось видео последствий аварийной посадки Ми-8 на Камчатке





Напомним, ранее вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту и тремя членами экипажа был вынужден совершить жесткую аварийную посадку на Камчатке. В результате этого происшествия пять человек получили травмы. На опубликованном Следственным комитетом коротком ролике можно увидеть стоящий на земле вертолет с серьезными повреждениями винтов и хвостовой части.Сообщается, что пассажирами совершившего столь жесткую посадку вертолета Ми-8 были туристы, которые направлялись на экскурсию в район базы «Дзензур», которая располагается на берегу р. Жупанова. Сам вертолет принадлежит авиакомпании «Вертикаль-Т».Сейчас по факту этого инцидента региональная транспортная прокуратура проводит соответствующую проверку. Также к процессу подключены сотрудники территориального управления Росавиации и ГСУ СК РФ по Дальнему Востоку.