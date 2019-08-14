Картофельный отвар помогает от некоторых болезней
Специалисты из Германии после проведения многочисленных исследований подтвердили, что картофель способен побороть некоторые заболевания. Группа экспертов определили полезные свойства растения, которые помогают при простуде. Исследователи утверждают, что картофельный отвар способствует уничтожению бактерий и прекращению их распространения в теле больного.
Для того, чтобы избавиться от насморка или головной боли, достаточно будет подышать над отваром, накрывшись полотенцем, в течение нескольких минут. Ученые назвали данную воду «отваром Гиппократа» благодаря ее целебным качествам. Такие паровые бани полезны и в качестве профилактики, например, зимой, когда человеку не хватает витаминов и минералов. При регулярном употреблении картофельного отвара давление нормализуется, а общее состояние – улучшится.
Также можно проводить процедуру при авитаминозе, зашлакованности организма, артрите, скачках артериального давления и обилии слизи в кишечнике. В случае аллергии, низком давлении и людям с сахарным диабетом не рекомендуется вдыхать горячие потоки воздуха, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.
Для того, чтобы избавиться от насморка или головной боли, достаточно будет подышать над отваром, накрывшись полотенцем, в течение нескольких минут. Ученые назвали данную воду «отваром Гиппократа» благодаря ее целебным качествам. Такие паровые бани полезны и в качестве профилактики, например, зимой, когда человеку не хватает витаминов и минералов. При регулярном употреблении картофельного отвара давление нормализуется, а общее состояние – улучшится.
Также можно проводить процедуру при авитаминозе, зашлакованности организма, артрите, скачках артериального давления и обилии слизи в кишечнике. В случае аллергии, низком давлении и людям с сахарным диабетом не рекомендуется вдыхать горячие потоки воздуха, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.
Наука
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 13:30