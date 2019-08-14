Картофельный отвар помогает от некоторых болезней





Для того, чтобы избавиться от насморка или головной боли, достаточно будет подышать над отваром, накрывшись полотенцем, в течение нескольких минут. Ученые назвали данную воду «отваром Гиппократа» благодаря ее целебным качествам. Такие паровые бани полезны и в качестве профилактики, например, зимой, когда человеку не хватает витаминов и минералов. При регулярном употреблении картофельного отвара давление нормализуется, а общее состояние – улучшится.Также можно проводить процедуру при авитаминозе, зашлакованности организма, артрите, скачках артериального давления и обилии слизи в кишечнике. В случае аллергии, низком давлении и людям с сахарным диабетом не рекомендуется вдыхать горячие потоки воздуха, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.