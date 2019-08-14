В Москве обнародовали исторические документы о пакте Молотова-Риббентропа





«Это целый том, в который входят документы, полностью посвященные отношениям между Советским Союзом и гитлеровской Германией в довоенный период», - рассказал глава Службы внешней разведки России и председатель Исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, представленные в указанном сборнике документы являются подтверждением тому, что инициатором заключения пакта Молотова-Риббентропа выступил именно Третий Рейх.«Не желая вести борьбу на два фронта, Германия тогда решила пойти на беспрецедентные уступки, чтобы обеспечить себе нейтралитет СССР во время проведения военной кампании в Польше», - подчеркивает Нарышкин. Он отмечает, что высшее руководство СССР в конце тридцатых годов знало о реальных целях правительств западных стран, которые рассчитывали умиротворить Германию. Было известно Москве и о планах Гитлера начать войну против СССР.