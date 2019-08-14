Екатерина и Александр Стриженовы навестили старшую дочь в Мексике

Старшая дочь Екатерины Стриженовой находится на отдыхе в Мексике вместе с супругом Петром Грищенко и сыном. Пара поженилась 9 августа 2013 года и недавно праздновала годовщину, в честь чего к дочери приехала Екатерина Стриженова. В своем Instagram-аккаунте артистка отметила, что преодолела путь в Мексику только ради того, чтобы увидеть дочь и внука. Также звезда не против, чтобы ее наследница обитала хоть на Северном полюсе, лишь бы жила счастливо и дружно со своим избранником. Отдельно телеведущая поблагодарила дочь за внука.В комментариях поклонники назвали семью Стриженовой дружной и красивой, а также пожелали долгих лет семейной жизни ее дочери. На снимке многочисленные родственники артистки позируют для снимка у входа в отель.