OnePlus показала логотип и название своего будущего смарт-ТВ
С недавних пор стало известно, что популярный производитель смартфонов, компания OnePlus планирует представить в конце сентября 2019 года свой первый смарт-телевизор. Накануне компания раскрыла название этого устройства и поделилась рабочей версией его логотипа.
Судя по всему, опубликовать логотип нового смарт-ТВ и раскрыть его название компания OnePlus решилась для того, чтобы опередить многочисленные слухи, которые довольно быстро распространяются в Сети. Впрочем, название для телевизора было выбрано весьма ожидаемое – OnePlus TV. Кроме того, в компании решили опубликовать рабочую версию логотипа для своего нового продукта и даже поделилась подробностями его разработки.
О дизайне OnePlus TV пока ничего не известно. Однако по уже имеющимся данным эксперты полагают, что он будет таким же лаконичным, как и показанное накануне Лого. Никаких других подробностей о внешнем виде и характеристиках грядущего устройства нет.
Судя по всему, опубликовать логотип нового смарт-ТВ и раскрыть его название компания OnePlus решилась для того, чтобы опередить многочисленные слухи, которые довольно быстро распространяются в Сети. Впрочем, название для телевизора было выбрано весьма ожидаемое – OnePlus TV. Кроме того, в компании решили опубликовать рабочую версию логотипа для своего нового продукта и даже поделилась подробностями его разработки.
О дизайне OnePlus TV пока ничего не известно. Однако по уже имеющимся данным эксперты полагают, что он будет таким же лаконичным, как и показанное накануне Лого. Никаких других подробностей о внешнем виде и характеристиках грядущего устройства нет.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:06