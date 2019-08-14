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AR-маски для историй в Instagram теперь может создать любой желающий

AR-маски для историй социальной сети Instagram теперь может создать любой желающий. Для этого компания Facebook выпустила сервис Spark AR, который сейчас проходит бета-тестирование, его функционал будет планомерно расширяться.

Раньше создавать разные AR-маски для историй в Instagram могли исключительно разработчики, тогда как люди были вынуждены использовать только те, что есть в каталоге. Первое время все были довольны, но вскоре стало понятно, что пользователи желают заниматься этим самостоятельно. Специально для таких людей Facebook и выпустила приложение Spark AR.

Компания не только дала всем желающим возможность создавать AR-маски, но и разработала инструкцию и обучающие материалы для тех, кто хочет этим заниматься. Все созданные пользователем эффекты будут добавляться в общую галерею. С ее помощью максу может будет отправить своим знакомых, а также воспользоваться ей повторно.

Эксперты считают, что в скором времени Facebook позволит пользователям голосовать за конкретные эффекты. В результате это поможет человеку подобрать нужную ему AR-маску на основании ее рейтинга и популярности. Возможно, даже некоторые из них будут продаваться за деньги. Также отмечается, что подобным образом Facebook старается исправиться свою репутацию, «подмоченную» недавними скандалами с утечкой персональных данных пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:11

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