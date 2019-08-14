AR-маски для историй в Instagram теперь может создать любой желающий





Раньше создавать разные AR-маски для историй в Instagram могли исключительно разработчики, тогда как люди были вынуждены использовать только те, что есть в каталоге. Первое время все были довольны, но вскоре стало понятно, что пользователи желают заниматься этим самостоятельно. Специально для таких людей Facebook и выпустила приложение Spark AR.Компания не только дала всем желающим возможность создавать AR-маски, но и разработала инструкцию и обучающие материалы для тех, кто хочет этим заниматься. Все созданные пользователем эффекты будут добавляться в общую галерею. С ее помощью максу может будет отправить своим знакомых, а также воспользоваться ей повторно.Эксперты считают, что в скором времени Facebook позволит пользователям голосовать за конкретные эффекты. В результате это поможет человеку подобрать нужную ему AR-маску на основании ее рейтинга и популярности. Возможно, даже некоторые из них будут продаваться за деньги. Также отмечается, что подобным образом Facebook старается исправиться свою репутацию, «подмоченную» недавними скандалами с утечкой персональных данных пользователей.