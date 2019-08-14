Любовь Успенскую раскритиковали за фото в купальнике

«Какое счастье, хотя бы раз в год обходиться без грима и стилистов, имея возможность насладиться своей натуральностью. Это единственный месяц в году, когда я могу быть полностью натуральной, пусть и немного страшненькой», - гласит подпись певицы под опубликованным ею фото.

При этом Любовь Успенская добавила, что ее часто спрашивают о секретах красоты. Поэтому певица рассказала один из них. По ее словам, она старается реже бывать на солнце. Кроме того, артистка пообещала, что в будущем будет делиться такими секретами чаще.Вот только многие из подписчиков не оценили старания артистки и набросились на нее с резкой критикой. «Единственное, на чем нет грима, это Ваша нога, но она ужасна», «Забыли ногу отфотошопить», «Зачем такое показывать? Стареть нужно интеллигентно», - пишут критики.Впрочем, не обошлось и без тех, кто певицу поддержал и выразил свое восхищение ее умением сохранять женственность даже в столь почтенном возрасте.