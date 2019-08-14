Интернет-пользователь придумал идеальный календарь
Интернет-пользователи положительно оценили идею «совершенного» календаря, который был придуман одним из юзеров известной платформы Reddit. По мнению изобретателя, 365 дней можно «перерасчитать» на 13 месяцев по 28 дней, а 1 оставшийся день можно выделить для Нового года (в високосном году таких будет 2).
При этом, новогодний день не будет считаться днем недели. Таким образом, первое число всегда будет выпадать на воскресенье, а 28-е – на субботу. По словам пользователя Reddit, с таким календарем месяц и даже год не будут иметь значения, если кто-то скажет: «Увидимся 19 числа» - это всегда будет четверг.
Среди преимуществ данного календаря создатель выделяет легкое планирование дел, а зарплата рабочим будет приходить всегда точно, когда ее ждешь. Многие юзеры сервиса поддержали данную идею и призвали внедрить его во всем мире.
При этом, новогодний день не будет считаться днем недели. Таким образом, первое число всегда будет выпадать на воскресенье, а 28-е – на субботу. По словам пользователя Reddit, с таким календарем месяц и даже год не будут иметь значения, если кто-то скажет: «Увидимся 19 числа» - это всегда будет четверг.
Среди преимуществ данного календаря создатель выделяет легкое планирование дел, а зарплата рабочим будет приходить всегда точно, когда ее ждешь. Многие юзеры сервиса поддержали данную идею и призвали внедрить его во всем мире.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:00