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Интернет-пользователь придумал идеальный календарь

Интернет-пользователи положительно оценили идею «совершенного» календаря, который был придуман одним из юзеров известной платформы Reddit. По мнению изобретателя, 365 дней можно «перерасчитать» на 13 месяцев по 28 дней, а 1 оставшийся день можно выделить для Нового года (в високосном году таких будет 2).
Интернет-пользователь придумал идеальный календарь

При этом, новогодний день не будет считаться днем недели. Таким образом, первое число всегда будет выпадать на воскресенье, а 28-е – на субботу. По словам пользователя Reddit, с таким календарем месяц и даже год не будут иметь значения, если кто-то скажет: «Увидимся 19 числа» - это всегда будет четверг.

Среди преимуществ данного календаря создатель выделяет легкое планирование дел, а зарплата рабочим будет приходить всегда точно, когда ее ждешь. Многие юзеры сервиса поддержали данную идею и призвали внедрить его во всем мире.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:00

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