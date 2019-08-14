Ираклий Пирцхалава рассказал о драках и скандалах на «Фабрике звезд»

«Для меня «Фабрика звезд» - это настоящий мексиканский сериал с драками, ссорами, скандалами, теплом, дружбой и любовью. Я всегда это все душевно вспоминаю. Хотя меня в отличие от некоторых волна славы после участия в проекте не захлестнула», - отмечает певец.





Сегодня певцу Ираклию Пирцхалаве 41 год. Он все еще востребованный артист, кроме того, не так давно он запустил проект, который имеет для него особый духовный смысл. А вот о своем участии в «Фабрике звезд» 2003 года артист не жалеет, отмечая лишь, что для него это шоу стало очень душевным, пусть и не было лишено скандалов, драк и прочих неприятных моментов, сообщает «СтарХит».Пирцхалава также признается, что первым хитом, после которого его действительно стали узнавать, стала песня «Вова-чума». Позднее, признается исполнитель, в его репертуаре начали появляться другие, более серьезные и лиричные композиции.