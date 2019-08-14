Ляна Фридман заявила, что Бари Алибасов использует Федосееву-Шукшину в своих целях

Недавно Ольга Шукшина нелицеприятно высказалась относительно брака своей матери и Бари Алибасова. Наследница также настаивает на том, что они должны развестись. Для многих такие слова стали настоящим шоком, но для Ляны Фридман, которая еще до недавнего времени была близкой подругой артиста, это не стало неожиданным. По ее словам, продюсер группы «На-На» использует свою супругу в собственных целях.Ляна Фридман отмечает, слова Бари Алибасова о том, что его близкие отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной длятся уже почти четверть века – являются обманом. До этого они лишь изредка встречались несколько раз в год, но не более. Бизнесмумен считает их брак «цирком», ведь супруги даже не живут вместе. У каждого из них есть своя квартира в Москве, а встречаются они лишь по желанию.Именно поэтому Ляна Фридман поддержала Ольгу Шукшину, призывающую мать развестись с Бари Алибасовым. Также она рассказала о том, что продюсер группы «На-На» после свадьбы прервал общения со многими своими близкими друзьями, помогавшими ему на протяжении десятилетий, сообщает издание sobesednik.ru.