Юристы считают подделкой подпись Жанны Фриске на договоре с Русфондом

Юрий Нечаев представляет интересы семьи Жанны Фриске в суде, а накануне юрист отметил, что на самом деле певица не оставляла свою подпись на договоре с Русфондом. Адвокат обращался к судьям, чтобы этот факт приняли во внимание, однако признание о недействительности договора не было рассмотрено. Отмечается, что подделку выявила независимая экспертиза. Дело в том, что подписи в договоре и паспорте Жанны Фриске сильно отличаются.Нечаев заявил, что суд нарушил процессуальные нормы, поскольку уголовное дело по факту подделки подписи заведено не было. Юрист также отметил, что отец артистки никогда не являлся стороной договора. Известно, что семья знаменитости полностью погасила долг перед Русфондом, продав часть дома, принадлежащего звезде. Вторую половину продал Дмитрий Шепелев, а сейчас родители Фриске живут в ее московской квартире.