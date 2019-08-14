Илья Резник высказался об Ольге Бузовой, назвавшей себя блокадницей: «Мы пухли от голода, а они пухнут от денег»
Прославленный советский и российский поэт-песенник Илья Резник прокомментировал выходку поющей телеведущей Ольги Бузовой, назвавшей себя блокадницей. Народный артист Российской Федерации, переживший блокаду Ленинграда, удостоверился, что отечественный шоу-бизнес «деградирует».
Почетный член Российской академии художеств Илья Резник раскритиковал Ольгу Бузову за то, что она сравнила себя с блокадницей. Стоит напомнить, что вчера Сеть «взорвало» свежее видео поющей телеведущей, на котором она, вылизывая тарелку после еды, неожиданно заявляет, что является блокадницей.
Нужно сказать, что высказывания Бузовой взбудоражили ее недоброжелателей, однако преданные поклонники артистки до сих пор заступаются за свою любимицу. В числе защитников оказался и Станислав Садальский.
Правда, большинство известных личностей, наоборот, в пух и прах раскритиковали Бузову за ее выходку. В рядах критиков оказался и Илья Резник. Отметим, что Народный артист РФ пережил блокаду Ленинграда, поэтому его как никого другого больше всего возмутили дурачества Ольги.
С Резником связались корреспонденты телеканала «78.ру», который вспомнил, насколько были сложными года блокады. Как считает Илья Рахмиэлевич, нынешние артисты потеряли не только стыд, но и совесть, честь, а самое главное родину. Также Резник указал на то, что если бы Бузова на самом деле пережила блокаду в Ленинграде, она бы никогда не позволила себе подобных действий.
Почетный член Российской академии художеств Илья Резник раскритиковал Ольгу Бузову за то, что она сравнила себя с блокадницей. Стоит напомнить, что вчера Сеть «взорвало» свежее видео поющей телеведущей, на котором она, вылизывая тарелку после еды, неожиданно заявляет, что является блокадницей.
Нужно сказать, что высказывания Бузовой взбудоражили ее недоброжелателей, однако преданные поклонники артистки до сих пор заступаются за свою любимицу. В числе защитников оказался и Станислав Садальский.
Правда, большинство известных личностей, наоборот, в пух и прах раскритиковали Бузову за ее выходку. В рядах критиков оказался и Илья Резник. Отметим, что Народный артист РФ пережил блокаду Ленинграда, поэтому его как никого другого больше всего возмутили дурачества Ольги.
С Резником связались корреспонденты телеканала «78.ру», который вспомнил, насколько были сложными года блокады. Как считает Илья Рахмиэлевич, нынешние артисты потеряли не только стыд, но и совесть, честь, а самое главное родину. Также Резник указал на то, что если бы Бузова на самом деле пережила блокаду в Ленинграде, она бы никогда не позволила себе подобных действий.
«Мы пухли от голова, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег», - отметил Резин.