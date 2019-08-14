Ущерб России от санкций оценили в 800 миллиардов рублей





Эксперты при этом отмечают, что в 2014-2015 годах, введение санкций замедлило рост российской экономики на 1,2 процентных пункта. Но в последующие годы причинами рецессии российской экономики выступало уже не санкционное давление. Рецессия стала неизбежным сценарием для национальной экономики России после 2014 года, и если в самом начале западные санкции оказали на этот процесс определенное влияние, то в дальнейшем они утратили роль главного катализатора экономического спада страны.Экономисты провели исследование 14 различных макроэкономических переменных, которые были предварительно разделены на три разные группы. По каждой из них составлялись прогнозы на 2014 и 2015 года задним числом. Эти прогнозы базировались исключительно на падении нефтяных котировок и ограничении доступа российских финансовых институтов к привлечению внешних займов.В результате было установлено, что эффект санкций в падении российской экономики минимален, однако общий ущерб от санкционного давления Запада в период 2014-2019 годов оценивается в 800 миллиардов рублей.