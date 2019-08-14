Сухая кожа на локтях может быть симптомом опасных болезней





Кожа на локтях отличается от остальной. Она более тонкая, на ней содержится малое количество сальных желез и ее поверхность покрыта заметными складками. Все это позволяет маскировать многие симптомы заболеваний, проявляющиеся в этой части тела. Именно поэтому людям нужно быть более внимательными, ведь очень часто они склонны игнорировать эту зону.Нередко сухая кожа может быть свидетельством развития эндокринных заболеваний, связанных с проблемой в работе щитовидной железы: сахарный диабет, гипертириоз и гипотириоз. В случае подобных подозрений стоит сразу сдать кровь на биохимический анализ. Если эта часть тела покрывается чешуйками или красной сыпью – то можно говорить о псориазе, который очень сложно вылечить.Сухая кожа на локтях также может указывать на дефицит витаминов, в первую очередь A и E. При этом не стоит заниматься самолечением и перед покупкой препаратов нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Также не стоит забывать, что сухость и повреждение кожи на локтях может быть связана с образом жизни человека. В таком случае ее нужно мазать кремом и использовать подходящую защиту.