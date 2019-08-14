Дефицит фруктов и овощей повышает риск ишемической болезни сердца у мужчин





Новое исследование провели специалисты из Университета Восточной Англии, которые обнародовали статистику наличия в рационе местных жителей овощей и фруктов. Оказалось, что больше половины мужчин съедают меньше трех порций этих продуктов ежедневно, а особенно страдают от неполноценного питания люди в возрасте 18-24 лет. Плохое питание приводит к сбоям в организме, а недостаток фруктов и овощей повышает риск возникновения ишемической болезни сердца. В результате исследования выяснилось, что у большинства мужчин нет кулинарных навыков, а также молодые люди сосредотачиваются на наращивании мышечной массы, а не на здоровой диете.Ученые призывают молодых людей питаться более разнообразной едой и чаще включать в рацион фрукты и овощи. Мужчинам необходимо съедать в день не менее пяти порций данных продуктов.