Мать Дианы Шурыгиной отметила день рождения в компании Игоря Лепихина

Как передает StarHit, Наталья Шурыгина после развода с мужем отпраздновала день рождения в компании исполнителя Игоря Лепихина. На семейном празднике присутствовала Диана Шурыгина, ее сопровождал муж Андрей Шлянин. Блогерша встала на защиту отца и не смогла принять новые отношения своей матери, однако все равно пожелала ей счастья. Для Шурыгиной брак является серьезным шагом и она намерена прожить с нынешним мужем всю жизнь, поэтому всячески старалась сохранить любовь своих родителей. Однако теледива увидела, что они превратились в чужих людей поэтому перестала вмешиваться.Лепихин подарил новой возлюбленной путевку в Италию, куда пара улетела вместе. Диана Шурыгина также отметила, что недавно семья была на выступлении бойфренда Натальи Шурыгиной.