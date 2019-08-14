Политолог Сергей Марков назвал два варианта развития событий в Донбассе

«Есть также вариант Порошенко, при котором во всем снова обвиняется Донбасс и делается вид, что украинская сторона не несет никакой ответственности за срыв соглашения», - подчеркнул эксперт. При этом он убежден, что подобный сценарий не найдет поддержки в украинском обществе.





Политолог напоминает, что режим перемирия на Востоке Украины продолжает регулярно нарушаться. По его словам, чаще всего вина за это лежит на украинских военных. Поэтому, считает Сергей Марков, правильным решением было бы сначала разобраться в том, какая из сторон развязывает активные боевые действия, а также навести порядок в уличенных в нарушениях перемирия частях.«Если президент Зеленский остановит свой выбор на втором варианте дальнейшего развития событий в регионе, он будет считаться военным преступником, а народ Украины будет его ненавидеть», - добавил Марков.