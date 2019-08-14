Голодный кот помог англичанину стать миллионером





В тот вечер хозяин Джинджера никуда уже не собирался, поскольку вся семья находилась дома. Но мирные планы на тихий вечер перед телевизором были нарушены четвероногим любимцем, у которого закончился корм. Кот настолько громко жаловался на отсутствие еды, что заставил хозяина отправиться в ближайший магазин за кормом. Здесь мистер Хэнкок купил на сдачу билет моментальной лотереи.Этот самый билет и оказался выигрышным. Более того, он принес жителю Мэнсфилда внушительный выигрыш в 1 миллион фунтов стерлингов. 46-летний мужчина вместе с супругой владеют небольшим бизнесом, но о такой сумме даже не могли мечтать.Как вспоминает сам мистер Хэнкок, в тот вечер он был настолько удивлен семизначной суммой выигрыша, что даже забыл забрать из магазина корм для своего питомца. По возвращению домой кормить кота пришлось ветчиной. Впрочем, теперь семья вполне может позволить себе такие траты.