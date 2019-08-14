Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом» после шутки о блокадниках
Известный советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский пояснил, почему очередная выходка певицы и телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой не имеет для него никакого значения. Узнав о том, что телезнаменитость не только облизывает тарелки после еды, но и сравнивает себя с блокадницей, народный артист РСФСР окрестил ее «пустым местом».
Вчера Ольга Бузова «взорвала» Интернет свежим видеороликом с отдыха. На записи поющая телеведущая облачена в золотистое бикини, в котором без стеснения принялась облизывать тарелку после еды. Правда, шокировало пользователей Сети вовсе не это, а то, что бывшая жена популярного футболиста Дмитрия Тарасова сравнила себя с блокадницей.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Михаилом Боярским, в котором он прокомментировал выходку Бузовой. Актер порекомендовал не обращать внимания на выпады Ольги, ведь считает ее очень глупым человеком.
По мнению Боярского, Бузова не способна даже оскорбить кого-то. Не упустил Михаил и возможности указать на «невесомость» Ольги. Актер указал на то, что если бы подобную выходку совершил кто-то из политиков или публичных людей, которые имеют в обществе важное значение, то тогда народу следовало бы давать реакцию.
К слову, Боярский уверен, что Бузова является человеком того уровня, который может только что-то написать в сортире, пишет Tsargrad.tv.
Вчера Ольга Бузова «взорвала» Интернет свежим видеороликом с отдыха. На записи поющая телеведущая облачена в золотистое бикини, в котором без стеснения принялась облизывать тарелку после еды. Правда, шокировало пользователей Сети вовсе не это, а то, что бывшая жена популярного футболиста Дмитрия Тарасова сравнила себя с блокадницей.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Михаилом Боярским, в котором он прокомментировал выходку Бузовой. Актер порекомендовал не обращать внимания на выпады Ольги, ведь считает ее очень глупым человеком.
«Нельзя относиться к пустому месту со значением», - подчеркнул артист.
По мнению Боярского, Бузова не способна даже оскорбить кого-то. Не упустил Михаил и возможности указать на «невесомость» Ольги. Актер указал на то, что если бы подобную выходку совершил кто-то из политиков или публичных людей, которые имеют в обществе важное значение, то тогда народу следовало бы давать реакцию.
«Но обращать внимание на человека, который ничего собой не представляет... Мало ли что она может сказать?» - добавил актер.
К слову, Боярский уверен, что Бузова является человеком того уровня, который может только что-то написать в сортире, пишет Tsargrad.tv.