Стала известна молниеносная диета для похудения за 4 дня





Организм человека привык постоянно стремиться к накапливанию жировых отложений на тот случай, если скоро настанет дефицит пищи. Современному человеку такой режим не всегда нужен, особенно в летнее время года, когда все отправляются в отпуск и хотят похвастаться там отличной фигурой.Молниеносная диета длится всего 4 дня. На ее протяжении человеку придется отказаться от жареной и жирной пищи, а также привыкнуть к новому рациону. Он будет отличатся день ото дня и позволит провести процесс похудения максимально эффективно. Первый является подготовительным. Во время него человек должен привыкнуть к новому рациону. Он состоит из овощей, кроме картофеля и кукурузы, а также фруктов не считая винограда и бананов. Все это можно сопроводить куриной грудкой или нежирной рыбой.Второй день молниеносной диеты требует рациона исключительно из запеченных или приготовленных на пару овощей. Третий включает в себя только фрукты, лучше сделать акцент на дыне, арбузе и персиках, они помогут очистить организм от шлаков. В последний день есть нельзя, но нужно выпить 1,5-2 литра воды, кефира или зеленого чая. В результате этой диеты человек сбросит около 4 килограмм.