Дисплей-водопад и подэкранная камера: Vivo показала лицевую панель уникального смартфона NEX 3
Накануне компания Vivo опубликовала изображение передней панели своего нового смартфона NEX 3. На представленном кадре можно увидеть новое фирменное решение китайского разработчика, которое в компании назвали Waterfall Screen или «Дисплей-водопад».
Изображение лицевой панели будущего смартфона Vivo NEX 3 с уникальным дисплеем-водопадом опубликовал в сети менеджер по продуктам китайского бренда Ли Сян. Как оказалось, в новом смартфоне будет применена уникальная фирменная разработка инженеров компании, которое позволит предложить пользователям устройство с полностью безрамочным экраном, занимающим 100% лицевой поверхности гаджета.
Кроме того, сообщается, что компания планирует встроить фронтальную камеру прямо в дисплей, однако для этого в экране не будет никаких отверстий, поскольку фотомодуль будет размещен непосредственно под поверхностью дисплея. Именно это решение, считают в компании, позволит превратить Vivo NEX 3 в первый в истории полностью безрамочный смартфон.
Впрочем, официальной информации о том, когда стоит ожидать презентации нового смартфона Vivo, до сих пор нет. По мнению ряда инсайдеров, новинку могут показать уже в сентябре 2019 года.
Изображение лицевой панели будущего смартфона Vivo NEX 3 с уникальным дисплеем-водопадом опубликовал в сети менеджер по продуктам китайского бренда Ли Сян. Как оказалось, в новом смартфоне будет применена уникальная фирменная разработка инженеров компании, которое позволит предложить пользователям устройство с полностью безрамочным экраном, занимающим 100% лицевой поверхности гаджета.
Кроме того, сообщается, что компания планирует встроить фронтальную камеру прямо в дисплей, однако для этого в экране не будет никаких отверстий, поскольку фотомодуль будет размещен непосредственно под поверхностью дисплея. Именно это решение, считают в компании, позволит превратить Vivo NEX 3 в первый в истории полностью безрамочный смартфон.
Впрочем, официальной информации о том, когда стоит ожидать презентации нового смартфона Vivo, до сих пор нет. По мнению ряда инсайдеров, новинку могут показать уже в сентябре 2019 года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:15