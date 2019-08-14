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Дисплей-водопад и подэкранная камера: Vivo показала лицевую панель уникального смартфона NEX 3

Накануне компания Vivo опубликовала изображение передней панели своего нового смартфона NEX 3. На представленном кадре можно увидеть новое фирменное решение китайского разработчика, которое в компании назвали Waterfall Screen или «Дисплей-водопад».
Дисплей-водопад и подэкранная камера: Vivo показала лицевую панель уникального смартфона NEX 3

Изображение лицевой панели будущего смартфона Vivo NEX 3 с уникальным дисплеем-водопадом опубликовал в сети менеджер по продуктам китайского бренда Ли Сян. Как оказалось, в новом смартфоне будет применена уникальная фирменная разработка инженеров компании, которое позволит предложить пользователям устройство с полностью безрамочным экраном, занимающим 100% лицевой поверхности гаджета.

Кроме того, сообщается, что компания планирует встроить фронтальную камеру прямо в дисплей, однако для этого в экране не будет никаких отверстий, поскольку фотомодуль будет размещен непосредственно под поверхностью дисплея. Именно это решение, считают в компании, позволит превратить Vivo NEX 3 в первый в истории полностью безрамочный смартфон.

Впрочем, официальной информации о том, когда стоит ожидать презентации нового смартфона Vivo, до сих пор нет. По мнению ряда инсайдеров, новинку могут показать уже в сентябре 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:15

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