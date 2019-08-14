АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Бывший жених Пэрис Хилтон закрыл тату в ее честь изображением гориллы

Бывший жених Пэрис Хилтон Крис Зилка в свое время едва не женился на знаменитой светской львице, певице и модели. Однако их отношения распались. Впоследствии Зилка даже решил изменить татуировку, которую ранее сделал в честь своей несостоявшейся невесты, закрыв ее изображением гориллы.
Бывший жених Пэрис Хилтон закрыл тату в ее честь изображением гориллы

Крис Зилка и Пэрис Хилтон – эту пару называли очень красивой. А когда парень сделал своей 38-летней избраннице предложение, публика застыла в ожидании свадьбы. Знаменитость же приняла от жениха кольцо, но спустя какое-то время без какого-либо смущения разорвала эти отношения. Сейчас Пэрис Хилтон живет привычной для нее роскошной жизни. Поговаривают, что знаменитость даже уже нашла себе нового ухажера.

А вот ее бывший жених никак не забудет возлюбленную. Накануне парень решил сделать первый шаг к окончательному отрыву от прошлого и забил татуировку с именем Пэрис Хилтон на руке. Впрочем, судя по выбранному изображению, обида все еще живет в сердце Криса. Ведь для того, чтобы закрасить тату в честь бывшей невесты он набил поверх него огромную гориллу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые определили происхождение инопланетного…
Для россиян открылись предзаказы на интерьерные телевизоры Samsung The…
Специалисты назвали два простых способа быстро выровнять вмятину на…
Ольге Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о…
BMW продемонстрировала индуктивную зарядку для…
Автоэксперты назвали поломки, после которых запрещено продолжать…
Европейский Renault Duster может подорожать и стать…
Виктория Лопырева поделилась снимком годовалого сына от Игоря…
В Санкт-Петербурге две женщины в медицинских халатах украли у пенсионерки 1,6 млн…
Картофельный отвар помогает от некоторых…
Екатерина и Александр Стриженовы навестили старшую дочь в…
AR-маски для историй в Instagram теперь может создать любой…
Интернет-пользователь придумал идеальный…
Ираклий Пирцхалава рассказал о драках и скандалах на «Фабрике…
Ляна Фридман заявила, что Бари Алибасов использует Федосееву-Шукшину в своих…
Пародист Satyr поцеловал Александра Гудкова в…
Елена Малышева не успела получить канадскую визу для поездки на похороны Аллы…
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске боится есть…
Стали известны реальные автомобили мечты для…
Сухая кожа на локтях может быть симптомом опасных…
Появилось видео последствий аварийной посадки Ми-8 на…
В Москве обнародовали исторические документы о пакте…
Дефицит фруктов и овощей повышает риск ишемической болезни сердца у…
OnePlus показала логотип и название своего будущего…
Любовь Успенскую раскритиковали за фото в…
Мать Дианы Шурыгиной отметила день рождения в компании Игоря…
Юристы считают подделкой подпись Жанны Фриске на договоре с…
Политолог Сергей Марков назвал два варианта развития событий в…
Илья Резник высказался об Ольге Бузовой, назвавшей себя блокадницей: «Мы пухли от голода, а они пухнут от…
Голодный кот помог англичанину стать…
Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом» после шутки о…
Ущерб России от санкций оценили в 800 миллиардов…
Стала известна молниеносная диета для похудения за 4…
Дисплей-водопад и подэкранная камера: Vivo показала лицевую панель уникального смартфона NEX…
Бывший жених Пэрис Хилтон закрыл тату в ее честь изображением…
Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову после ее слов о…
В Киеве готовят план «Б» на случай потери транзита газа из…
"Я помню тот день по минутам": Юлия Барановская рассказала, как 7 лет назад рожала сына…
Юлия Ковальчук призналась в любви к вкусной и красивой…
Известный фанат «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался после…
Просмотреть все новости