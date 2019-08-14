Бывший жених Пэрис Хилтон закрыл тату в ее честь изображением гориллы
Бывший жених Пэрис Хилтон Крис Зилка в свое время едва не женился на знаменитой светской львице, певице и модели. Однако их отношения распались. Впоследствии Зилка даже решил изменить татуировку, которую ранее сделал в честь своей несостоявшейся невесты, закрыв ее изображением гориллы.
Крис Зилка и Пэрис Хилтон – эту пару называли очень красивой. А когда парень сделал своей 38-летней избраннице предложение, публика застыла в ожидании свадьбы. Знаменитость же приняла от жениха кольцо, но спустя какое-то время без какого-либо смущения разорвала эти отношения. Сейчас Пэрис Хилтон живет привычной для нее роскошной жизни. Поговаривают, что знаменитость даже уже нашла себе нового ухажера.
А вот ее бывший жених никак не забудет возлюбленную. Накануне парень решил сделать первый шаг к окончательному отрыву от прошлого и забил татуировку с именем Пэрис Хилтон на руке. Впрочем, судя по выбранному изображению, обида все еще живет в сердце Криса. Ведь для того, чтобы закрасить тату в честь бывшей невесты он набил поверх него огромную гориллу.
Крис Зилка и Пэрис Хилтон – эту пару называли очень красивой. А когда парень сделал своей 38-летней избраннице предложение, публика застыла в ожидании свадьбы. Знаменитость же приняла от жениха кольцо, но спустя какое-то время без какого-либо смущения разорвала эти отношения. Сейчас Пэрис Хилтон живет привычной для нее роскошной жизни. Поговаривают, что знаменитость даже уже нашла себе нового ухажера.
А вот ее бывший жених никак не забудет возлюбленную. Накануне парень решил сделать первый шаг к окончательному отрыву от прошлого и забил татуировку с именем Пэрис Хилтон на руке. Впрочем, судя по выбранному изображению, обида все еще живет в сердце Криса. Ведь для того, чтобы закрасить тату в честь бывшей невесты он набил поверх него огромную гориллу.