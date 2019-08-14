Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову после ее слов о блокадниках
Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский неожиданно встал на защиту поющей телеведущей Ольге Бузовой. Как считает заслуженный артист РСФСР, бывшая супруга полузащитника Дмитрия Тарасова не является злобным человеком.
Накануне имя Ольги Бузовой оказалось в центре громкого скандала. А все из-за того, что ведущая «Дома-2» выложила у себя на страничке в Instagram компрометирующее видео, на котором облизывает тарелку. Правда, «взорвало» Интернет вовсе не поведение телезнаменитости за столом, а то, что она сравнила себя с блокадницей.
Нужно сказать, что юмор Бузовой мало кто оценил. Один за другим подписчики буквально забросали певицу нелицеприятными комментариями. Впрочем, нашлись у Ольги и защитники. Помимо преданных поклонников, за артистку вступился Станислав Садальский. Во время интервью с журналистами канала «Царьград» Садальский подметил, что не видит ничего постыдного ни в то, что Бузова облизывала тарелку (мол, тоже так время от времени делает), ни в затрагивании темы людей из блокадного Ленинграда.
По словам Садальского, он понимает, что разные люди могут по-разному называть Бузову, однако она в действительности очень хороший человек. Также Станислав поспешил посоветовать СМИ и недоброжелателям Ольги, перестать «раздувать» со всего, что говорит или делает поющая телеведущая проблему.
К слову, Садальский даже не видит ничего плохого в том, что многомиллионная публика Бузовой может перенять от нее подобные высказывания, пишет Tsargrad.tv.
Накануне имя Ольги Бузовой оказалось в центре громкого скандала. А все из-за того, что ведущая «Дома-2» выложила у себя на страничке в Instagram компрометирующее видео, на котором облизывает тарелку. Правда, «взорвало» Интернет вовсе не поведение телезнаменитости за столом, а то, что она сравнила себя с блокадницей.
Нужно сказать, что юмор Бузовой мало кто оценил. Один за другим подписчики буквально забросали певицу нелицеприятными комментариями. Впрочем, нашлись у Ольги и защитники. Помимо преданных поклонников, за артистку вступился Станислав Садальский. Во время интервью с журналистами канала «Царьград» Садальский подметил, что не видит ничего постыдного ни в то, что Бузова облизывала тарелку (мол, тоже так время от времени делает), ни в затрагивании темы людей из блокадного Ленинграда.
«Оля – абсолютно человек не злобный», - подчеркнул актер.
По словам Садальского, он понимает, что разные люди могут по-разному называть Бузову, однако она в действительности очень хороший человек. Также Станислав поспешил посоветовать СМИ и недоброжелателям Ольги, перестать «раздувать» со всего, что говорит или делает поющая телеведущая проблему.
К слову, Садальский даже не видит ничего плохого в том, что многомиллионная публика Бузовой может перенять от нее подобные высказывания, пишет Tsargrad.tv.