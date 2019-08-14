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Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову после ее слов о блокадниках

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский неожиданно встал на защиту поющей телеведущей Ольге Бузовой. Как считает заслуженный артист РСФСР, бывшая супруга полузащитника Дмитрия Тарасова не является злобным человеком.

Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову после ее слов о блокадниках

Накануне имя Ольги Бузовой оказалось в центре громкого скандала. А все из-за того, что ведущая «Дома-2» выложила у себя на страничке в Instagram компрометирующее видео, на котором облизывает тарелку. Правда, «взорвало» Интернет вовсе не поведение телезнаменитости за столом, а то, что она сравнила себя с блокадницей.

Нужно сказать, что юмор Бузовой мало кто оценил. Один за другим подписчики буквально забросали певицу нелицеприятными комментариями. Впрочем, нашлись у Ольги и защитники. Помимо преданных поклонников, за артистку вступился Станислав Садальский. Во время интервью с журналистами канала «Царьград» Садальский подметил, что не видит ничего постыдного ни в то, что Бузова облизывала тарелку (мол, тоже так время от времени делает), ни в затрагивании темы людей из блокадного Ленинграда.


«Оля – абсолютно человек не злобный», - подчеркнул актер.

По словам Садальского, он понимает, что разные люди могут по-разному называть Бузову, однако она в действительности очень хороший человек. Также Станислав поспешил посоветовать СМИ и недоброжелателям Ольги, перестать «раздувать» со всего, что говорит или делает поющая телеведущая проблему.

К слову, Садальский даже не видит ничего плохого в том, что многомиллионная публика Бузовой может перенять от нее подобные высказывания, пишет Tsargrad.tv.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:01

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