"Я помню тот день по минутам": Юлия Барановская рассказала, как 7 лет назад рожала сына Арсения

Схватки начались в первой половине дня и уже до полудня Юлия Барановская на такси приехала в госпиталь Святой Марии. Роды продолжались несколько часов, а в результате на свет появился сын Арсений. Телеведущая призналась, что помнит этот день по минутам, несмотря на прошедшие 7 лет. Артистка назвала своего младшего сына честным, открытым, сильным, но при этом трогательным и невероятно ранимым. Барановская пообещала “вгрызаться” в эту жизнь, чтобы как можно дольше видеть, как растет ее ребенок.Артистка желает, чтобы ее сын всегда знал, что она рядом и всегда может прийти на помощь. Поклонники назвали такое поздравление сына звезды с днем рождения невероятно трогательным и душевным.