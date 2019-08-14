В Киеве готовят план «Б» на случай потери транзита газа из России
Глава СНБО Украины поделился данными о том, когда официальный Киев планирует сформировать рабочую группу, которая займется переговорами по вопросу продления транзита российского газа. Кроме того, чиновник озвучил план «Б» украинских властей на случай, если продлить договоренности с российской стороной не получится.
По словам главы СНБО Украины Александра Данилюка, переговорная группа по решению вопрос продления действия договора о транзите российского газа через мощности украинской ГТС будет сформирована лишь после того, как станет известен состав нового Кабмина, сообщает «Слово и Дело».
Кроме всего прочего, подчеркнул чиновник, Киев поступил бы безответственно, не имея запасного плана «Б» на случай, если договориться с Москвой так и не получится. Глава Совета нацбезопасности и обороны также напомнил, что сроки нынешнего контракта о поставках газа из России истекают в первый день 2020 года, при этом для украинской стороны продление действия договора является чрезвычайно важным вопросом.
По словам главы СНБО Украины Александра Данилюка, переговорная группа по решению вопрос продления действия договора о транзите российского газа через мощности украинской ГТС будет сформирована лишь после того, как станет известен состав нового Кабмина, сообщает «Слово и Дело».
Кроме всего прочего, подчеркнул чиновник, Киев поступил бы безответственно, не имея запасного плана «Б» на случай, если договориться с Москвой так и не получится. Глава Совета нацбезопасности и обороны также напомнил, что сроки нынешнего контракта о поставках газа из России истекают в первый день 2020 года, при этом для украинской стороны продление действия договора является чрезвычайно важным вопросом.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:55