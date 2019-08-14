Россияне стали реже покупать мясо





За последний календарный год россияне приобрели на 4,3% меньше мяса и мясных продуктов в их натуральном (весовом) объеме в сравнении с прежним аналогичным периодом. Об этом свидетельствуют данные, которые приведены в отчете аналитиков компании GfK, которые проверили покупки примерно 20 тысяч домохозяйств по всей стране.Снижение объемов продаж мяса в России эксперты фиксируют практически во всех категориях. Хуже стали продаваться не только свинина, говядина и курица, но также сосиски, колбасы и прочие мясные изделия. Примечателен и тот факт, что в денежном выражении уровень продаж мяса за отчетный период остался неизменным, а вот в натуральном выражении данный показатель сократился на 4,3%.Аналитики отмечают, что подобное явление связано, прежде всего, с ростом цен на соответствующую продукцию. Так, сообщается, что больше всего в России за прошедший год подорожало мясо курицы. Этот продукт с июля 2018 по июль 2019 года прибавил в цене 12%.