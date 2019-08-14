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Россияне стали реже покупать мясо

Граждане России стали значительно реже покупать мясо и мясные продукты в магазинах. К такому выводу пришли аналитики компании GfK. По словам экспертов, одна из причин таких изменений заключается в росте цен на такую продукцию.
Россияне стали реже покупать мясо

За последний календарный год россияне приобрели на 4,3% меньше мяса и мясных продуктов в их натуральном (весовом) объеме в сравнении с прежним аналогичным периодом. Об этом свидетельствуют данные, которые приведены в отчете аналитиков компании GfK, которые проверили покупки примерно 20 тысяч домохозяйств по всей стране.

Снижение объемов продаж мяса в России эксперты фиксируют практически во всех категориях. Хуже стали продаваться не только свинина, говядина и курица, но также сосиски, колбасы и прочие мясные изделия. Примечателен и тот факт, что в денежном выражении уровень продаж мяса за отчетный период остался неизменным, а вот в натуральном выражении данный показатель сократился на 4,3%.

Аналитики отмечают, что подобное явление связано, прежде всего, с ростом цен на соответствующую продукцию. Так, сообщается, что больше всего в России за прошедший год подорожало мясо курицы. Этот продукт с июля 2018 по июль 2019 года прибавил в цене 12%.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:33

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