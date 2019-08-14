Юлия Ковальчук призналась в любви к вкусной и красивой пище

Юлия Ковальчук отметила, что многие поклонники считают, что она питается лишь пищей духовной, поэтому поспешила доказать обратное. Оказалось, что звезда любит поесть, но при этом пища должна быть вкусной и красивой. Певица назвала себя гурманом, а также рассказала, что часто сооружала себе шедевры, когда была беременна и имела много свободного времени. На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в черном комбинезоне, который подчеркивает стройность.Поклонники в комментариях похвалили Ковальчук за усилия над поддержанием привлекательности фигуры, а также поддержали в любви к красивой еде. Как известно, певица замужем за Алексеем Чумаковым, с которым воспитывает дочь Амелию.