В челябинское кафе зашла полностью голая посетительница
Необычный инцидент произошел накануне в одном из заведений фастфуда Челябинска. В ночь на 14 августа в зал кафе вошла совершенно голая женщина.
Жители Челябинска, ставшие очевидцами этого странного инцидента, сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в социальных сетях. На представленных кадрах видно, как женщина, на которой совсем нет одежды, спокойно сидит за столиком в заведении и ждет, когда ей принесут заказ.
Примечательно, что на странной гостье нет даже обуви. В комментариях к этому видео некоторые горожане узнали в женщине свою соседку. Остальные же больше интересовались тем, откуда дама в неглиже будет доставать деньги, чтобы расплатиться за заказ. Были и те, кто посочувствовал обнаженной посетительнице, заметив, что у нее, вероятнее всего, не все в порядке.
Жители Челябинска, ставшие очевидцами этого странного инцидента, сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в социальных сетях. На представленных кадрах видно, как женщина, на которой совсем нет одежды, спокойно сидит за столиком в заведении и ждет, когда ей принесут заказ.
Примечательно, что на странной гостье нет даже обуви. В комментариях к этому видео некоторые горожане узнали в женщине свою соседку. Остальные же больше интересовались тем, откуда дама в неглиже будет доставать деньги, чтобы расплатиться за заказ. Были и те, кто посочувствовал обнаженной посетительнице, заметив, что у нее, вероятнее всего, не все в порядке.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:22