Житель Одессы выбросил бывшую жену с балкона





Все началось с того, что мужчина решился на ограбление квартиры бывшей супруги. Пробравшись в жилье, злоумышленник принялся собирать ценные вещи, однако был не слишком осторожен и разбудил хозяйку. Застав своего экс-супруга за столь странным занятием, хозяйка подняла шум, в результате чего между ней и непрошенным гостем завязался конфликт. В пылу борьбы грабитель схватил женщину и выбросил ее с балкона.За происходящим в квартире пострадавшей наблюдали соседи, которые сразу же вызвали к месту происшествия сотрудников полиции и бригаду медиков. Сообщается, что 57-летняя одесситка в результате этого инцидента получила множественные переломы и повреждения внутренних органов. Медики экстренно доставили женщину в клинику. А вот ее 32-летний супруг был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции, где выяснилось, что на ограбление он отправился в весьма нетрезвом состоянии.Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство за покушение на убийство, что может обернуться для него лишением свободы на срок до 15 лет.