Мать Ольги Бузовой объяснила шутку дочери о блокадниках

Мать Ольги Бузовой Ирина решила прокомментировать шутку ее дочери. Не так давно звезда проекта "Дом-2", находясь на дорогом зарубежном курорте, после обеда вылизала тарелку. Чтобы объясниться, Бузова отметила, что она - "блокадница".Шутка телеведущей сразу же стала причиной шквала критики со стороны ветеранов войны и знаменитостей. Многих возмутило поведение коллеги по шоу-бизнесу. Тем не менее, мать Бузовой отметила, что в их семье знают о блокаде не по наслышке, ведь участницей пережитых событий стала бабушка певицы. Именно у родственницы артистка научилась облизывать тарелки, а отец часто шутил, что пережитое горе передается по генам.По словам Ирины Бузовой, для них нормальным считалось слегка пошутить иногда над бабушкой, пережившей голод. Мать звезды "Дома-2" добавила, что в те времена люди тоже проявляли чувство юмора, а потому ничего постыдного в этом нет. Знаменитости, в числе которых телеведущий Владимир Соловьев и поэт Илья Резник, резко осудили Ольгу Бузову за ее шутку, а последний назвал поступок певицы гнусным.