Лера Кудрявцева показала 29-летнего сына и годовалую дочь

Для празднования дня рождения дочери, который состоялся 9 августа, Лера Кудрявцева организовала вечеринку у бассейна. Артистка призналась, что сильно переживала, а также отметила, что дочь перевернула ее жизнь. В день рождения наследницы телеведущая пожелала ей счастья. Как известно, ребенок звезды родился от 31-летнего Игоря Макарова. На новом снимке Кудрявцева запечатлела своего сына и дочь вместе. В комментариях поклонники восхищались тем, что звездная мать и Жан Ленюк выглядят, как брат и сестра.Под опубликованным кадром свои отзывы оставили Лариса Гузеева, Оскар Кучера, Инна Маликова и Жанна Эппле. Дочь Кудрявцевой также получила поздравления от Юлии Ковальчук, Екатерины Андреевой, Татьяны Навки, Анастасии Волочковой, Анжелики Реввы, Дениса Клявера и других коллег телеведущей.