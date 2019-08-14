«Заметному» для радаров соплу новейшего российского БПЛА «Охотник» нашли объяснение

«Опровергать или давать комментарии сообщениям западной прессы нет никакого смысла. Разумеется, многие из них вызваны ревностью к России, которая прежде не имела на вооружении тяжелых ударных БПЛА, а теперь они появились», - подчеркивает эксперт.





Как утверждает эксперт, пока еще рано делать какие-либо выводы о реальных свойствах ударно-разведывательного беспилотника С-70 «Охотник». Дело в том, подчеркивает Виктор Литовкин, что до сих пор не определены ни задачи этой техники, ни ее вооружение. Нет данных и о том, как именно планируется применять новый БПЛА.Напомним, в начале августа американская пресса писала, что конструкцию крыла «Охотника» российские разработчики позаимствовали у ударного самолета-невидимки F-117 и ударного дрона RQ-170 Sentinel. Тогда же сообщалось, что у данного аппарата отсутствует кожух, скрывающий след от сопла двигателя, что делает БПЛА легкой добычей для радаров систем потенциального противника.Такие сообщения появились после первого испытательного полета беспилотного аппарата российской разработки, который состоялся в начале августа 2019 года.