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Метеориты помогли сделать Землю обитаемой

Теории о том, что метеориты могли сделать Землю обитаемой, существуют в науке уже достаточно давно, но недавно ученым удалось найти доказательства. Специалисты установили, что селен, находящийся в мантии планеты, является инородным и привнесен из других частей Солнечной системы.
Метеориты помогли сделать Землю обитаемой

Ученые уже давно имеют измерять содержание и состав этого вещества в случае его высокой концентрации, однако в данной ситуации все сложнее. В мантии содержание селена очень низкое, а из-за огромных температур он и вовсе приобретает газообразное состояние. Именно поэтому ученые решили изучить те результаты вулканической и тектонической активности, что существует по всему миру в уже застывшем состоянии.

Оказалось, что именно астероиды могли сделать Землю обитаемой за счет тех веществ, которые они несли на себе. Первое из них – это сам селен. Его анализ показал, что он прилетел на планету из отдаленных частей Солнечной системы, точнее - со стороны Юпитера и Сатурна. Также астероиды несли на себе множество воды в разном состоянии и некоторые летучие соединения. В итоге они сформировали не только атмосферу планеты, но и океаны.

Ученые отмечают, что создать такие огромные объемы воды другим способом невозможно, особенно если не забывать тот факт, что в момент их появления Земля еще находилась на этапе своего формирования, поэтому ее поверхность была очень горячей и испаряла жидкость.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:21

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