Владимир Соловьев посоветовал Ольге Бузовой вылизывать тарелки молча

Не так давно певица и телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице видеозапись, где облизала тарелку после обеда, а затем сказала, что она - "блокадница". Тем не менее, на шутку знаменитости обратили внимание не только фанаты звезды, но и знаменитости.Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что Ольга Бузова, скорее всего, не хотела никого обидеть, однако ей стоило бы облизывать тарелки молча. Также он добавил, что у людей, оказавшихся в тех обстоятельствах, осталась мозоль на душе, а у певицы, душа, видимо, глухая.Владимир Соловьев поразился, что для многих Ольга Бузова - пример для подражания. Мать телеведущей, тем не менее, отметила, что в их семье не по наслышке знают о блокаде, которую пережила бабушка звезды "Дома-2".