Volkswagen представит новый кабриолет T-Roc Cabrio уже в сентябре





Прежде всего, стоит выделить значительные изменения в конструкции транспортного средства: увеличились габариты и колёсная база. Помимо этого, была усилена конструкция днища, боковых панелей и рамы лобового стекла. На европейских рынках модель появится с двумя бензиновыми моторами – на 1,0 и 1,5 литра мощностью в 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Первая силовая установка функционирует в паре с 6-ступенчатой МКПП, вторая – с 7-ступенчатым «роботом» DSG.Автомобиль можно купить как в обычной модификации, так и с несколькими стайлинг-пакетами, включающими в себя 17-дюймовые диски, кожаную отделку салона и противотуманные фары. Скорее всего, новинка появится в магазинах уже в следующем году.