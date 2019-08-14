Новый Xiaomi Mi 9T Pro представят в Европе 20 августа
Уже примерно два месяца миновало с момента первого анонса смартфона Xiaomi Mi 9T в Европе. При этом старшая версия устройства с названием Xiaomi Mi 9T Pro так и не появилась на прилавках европейских магазинов. Накануне появилась информация о том, что новый флагман с приставкой «про» станет доступен уже 20 августа.
Как сообщают источники, долгожданные продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro в европейских странах стартуют уже 20 августа. Стоит напомнить, что данный телефон является европейской версией китайской модификации, более известной на родном рынке под кодовым именем Redmi K20 Pro.
По предварительным данным, новый смартфон в базовой версии с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти обойдется европейским покупателям в 429 евро. А вот за старшую версию с тем же объемом ОЗУ, но увеличенным до 128 гигабайт встроенным накопителем, придется заплатить 479 евро.
Следует также отметить, что главное отличие Xiaomi Mi 9T Pro от младшей версии заключаются в более продвинутом SoC – здесь будет установлен топовый процессор Snapdragon 855.
Как сообщают источники, долгожданные продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro в европейских странах стартуют уже 20 августа. Стоит напомнить, что данный телефон является европейской версией китайской модификации, более известной на родном рынке под кодовым именем Redmi K20 Pro.
По предварительным данным, новый смартфон в базовой версии с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти обойдется европейским покупателям в 429 евро. А вот за старшую версию с тем же объемом ОЗУ, но увеличенным до 128 гигабайт встроенным накопителем, придется заплатить 479 евро.
Следует также отметить, что главное отличие Xiaomi Mi 9T Pro от младшей версии заключаются в более продвинутом SoC – здесь будет установлен топовый процессор Snapdragon 855.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:55