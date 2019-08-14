Новый Xiaomi Mi 9T Pro представят в Европе 20 августа





Как сообщают источники, долгожданные продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro в европейских странах стартуют уже 20 августа. Стоит напомнить, что данный телефон является европейской версией китайской модификации, более известной на родном рынке под кодовым именем Redmi K20 Pro.По предварительным данным, новый смартфон в базовой версии с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти обойдется европейским покупателям в 429 евро. А вот за старшую версию с тем же объемом ОЗУ, но увеличенным до 128 гигабайт встроенным накопителем, придется заплатить 479 евро.Следует также отметить, что главное отличие Xiaomi Mi 9T Pro от младшей версии заключаются в более продвинутом SoC – здесь будет установлен топовый процессор Snapdragon 855.