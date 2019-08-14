Медики назвали условия сохранения крепкого иммунитета





Для противодействия вирусам нужно спать не менее семи часов, так как при постоянных недосыпах организм перестраивается под применение энергии на поддержание силы при бодрствовании, отнимая ее у иммунной системы.Также важно заниматься специальной дыхательной гимнастикой, потому что именно благодаря легким организм получает необходимый ему кислород. Для укрепления иммунитета будут полезными прогулки на улице, избавляющие от усталости и улучшающие кровообращение. Поможет противостоять болезням правильный рацион со значительным количеством свежих овощей и фруктов.