Samsung выпустит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет





Бренд Samsung уже рассказывал о том, что в его распоряжении есть графеновые батареи и он бы мог выпускать смартфоны с ними, но этому мешали серьезные затраты на производство подобных комплектующих. С тех пор компания занималась совершенствованием этой технологии и, как сообщает инсайдер Эван Бласс, далеко продвинулась в этом вопросе. Если не случится непредвиденных проблем, то подобные устройства выйдут на рынок в течение ближайших двух лет.Графеновые батареи называют главной альтернативой для литий-ионных, появившихся в 2004 году. Преимуществ у первых очень много, они превосходят своих конкурентов во всем: размерах, вместительности, сроке службы, скорости зарядки и в отсутствии нагревания во время нее. Все это позволяет создать компактную графеновую батарею, которая будет более вместительной, чем литий-ионная значительно больших размеров. При этом единственный недостаток технологии – себестоимость.Эксперты не раз заявили о том, что появление графеновых батарей на массовом рынке приведет к небольшой революции во всей индустрии.