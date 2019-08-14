Актер Денис Матросов пожаловался на маленькую зарплату
Иногда даже звездам приходится столкнуться с недостатком денег. Как признался недавно 46-летний Денис Матросов, его актерских гонораров не хватает на жизнь. Пожаловавшемуся на маленькую зарплату многодетному отцу даже пришлось открывать бизнес, чтобы прокормить семью.
Актер Денис Матросов, который воспитывает четверых детей, считает, что актерская профессия не приносит должного дохода и является лишь творчеством. А вот для обеспечения благополучной жизни, уверен актер, нужно иметь еще и бизнес.
Как рассказал актер, все заработанные деньги он тратит на свою семью, поскольку считает любимую супругу и четверых детей главными в своей жизни.
Актер Денис Матросов, который воспитывает четверых детей, считает, что актерская профессия не приносит должного дохода и является лишь творчеством. А вот для обеспечения благополучной жизни, уверен актер, нужно иметь еще и бизнес.
«Создал свой «Театр Дениса Матросова». Потому что для содержания семьи нужно еще каким-то делом заниматься. Это очень любопытный проект. Продюсирование, в целом, представляется интересным делом, в рамках которого ты всегда создаешь что-то новое», - приводит слова актера портал «Собеседник».
Как рассказал актер, все заработанные деньги он тратит на свою семью, поскольку считает любимую супругу и четверых детей главными в своей жизни.