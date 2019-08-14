Актер Денис Матросов пожаловался на маленькую зарплату

«Создал свой «Театр Дениса Матросова». Потому что для содержания семьи нужно еще каким-то делом заниматься. Это очень любопытный проект. Продюсирование, в целом, представляется интересным делом, в рамках которого ты всегда создаешь что-то новое», - приводит слова актера портал «Собеседник».





Актер Денис Матросов, который воспитывает четверых детей, считает, что актерская профессия не приносит должного дохода и является лишь творчеством. А вот для обеспечения благополучной жизни, уверен актер, нужно иметь еще и бизнес.Как рассказал актер, все заработанные деньги он тратит на свою семью, поскольку считает любимую супругу и четверых детей главными в своей жизни.