В Татарстане мать случайно убила новорожденного сына во время купания

«Женщина полностью признала свою причастность к совершению данного преступления. На данный момент сотрудники следствия проводят необходимые действия, направленные на выявление всех причин и обстоятельств этого инцидента», - говорится в сообщении ведомства.





Как сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по региону, вечером 9 августа новорожденный младенец случайно выскользнул из рук своей 26-летней матери как раз во время купания. В результате 3-недельный мальчик упал на пол и сильно ударился головой. От полученной тяжелой травмы головы он скончался.Сейчас в отношении матери открыто уголовное производство, женщину обвиняют в убийстве по неосторожности.