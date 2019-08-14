«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского





Накануне в Одессе прошло выступление шоу «Квартал 95», в рамках которого и была впервые показана авторская пародия украинских юмористов на своего коллегу, а ныне президента страны Владимира Зеленского. Все началось с шуток пародиста над главой офиса президента Украины Андреем Богданом. А актер, выступавший в этом номере в роли президента, назвал его «Эдуардом-Константином», что заметно рассмешило присутствовавших в зале зрителей. Видеоролик с записью этих моментов активно набирает популярность в социальных сетях.Также артисты студии показали пародию на спортивную активность Зеленского. Украинский президент, как известно, увлекается спортом и является частым посетителем спортзалов.