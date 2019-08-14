В России резко ответили на слова об "отчаянном" положении украинцев в Крыму





По мнению Карен Пирс, граждане Украины в Крыму не получают базовые социальные услуги из-за нежелания менять паспорт, что противоречит гуманитарному международному праву. Британка вспомнила ситуацию в Сирии, где, по ее словам, люди недоедают, а в некоторые районы не разрешают входить представителям Международного Красного Креста.Выступивший после Пирс Полянский отметил, что ныне нередки избирательные подходы и двойные стандарты, которые сказываются на международного гуманитарного права. Дипломат заявил, что в РФ и Крыму, в частности, не идут военные действия, поэтому разговоры о гуманитарной составляющей здесь неуместны. Он напомнил об имеющейся проблеме с гуманитарным правом в САР, отдельно отметив отсутствие реакции на этот фактор со стороны Британии.Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек попросил главу Украины Владимира Зеленского не проявлять неискреннюю «заботу» о населении Крыма. Ранее новый президент страны пообещал возвращение полуострова в состав Украины, а «разобщенные» семьи крымских татар «снова соберутся за одним столом». Бальбек заявил, что всем жителям комфортно живется в Крыму и их не интересует «неискренняя забота» Зеленского.