АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

В России резко ответили на слова об "отчаянном" положении украинцев в Крыму

Врио постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова своей коллеги Карен Пирс о якобы негативном положении украинцев в Крыму. Отечественный дипломат заявил, что его оппонентка использует двойные стандарты.

По мнению Карен Пирс, граждане Украины в Крыму не получают базовые социальные услуги из-за нежелания менять паспорт, что противоречит гуманитарному международному праву. Британка вспомнила ситуацию в Сирии, где, по ее словам, люди недоедают, а в некоторые районы не разрешают входить представителям Международного Красного Креста.

Выступивший после Пирс Полянский отметил, что ныне нередки избирательные подходы и двойные стандарты, которые сказываются на международного гуманитарного права. Дипломат заявил, что в РФ и Крыму, в частности, не идут военные действия, поэтому разговоры о гуманитарной составляющей здесь неуместны. Он напомнил об имеющейся проблеме с гуманитарным правом в САР, отдельно отметив отсутствие реакции на этот фактор со стороны Британии.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек попросил главу Украины Владимира Зеленского не проявлять неискреннюю «заботу» о населении Крыма. Ранее новый президент страны пообещал возвращение полуострова в состав Украины, а «разобщенные» семьи крымских татар «снова соберутся за одним столом». Бальбек заявил, что всем жителям комфортно живется в Крыму и их не интересует «неискренняя забота» Зеленского.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые определили происхождение инопланетного…
Для россиян открылись предзаказы на интерьерные телевизоры Samsung The…
Специалисты назвали два простых способа быстро выровнять вмятину на…
Ольге Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о…
BMW продемонстрировала индуктивную зарядку для…
Автоэксперты назвали поломки, после которых запрещено продолжать…
Европейский Renault Duster может подорожать и стать…
Виктория Лопырева поделилась снимком годовалого сына от Игоря…
В Санкт-Петербурге две женщины в медицинских халатах украли у пенсионерки 1,6 млн…
Картофельный отвар помогает от некоторых…
Екатерина и Александр Стриженовы навестили старшую дочь в…
AR-маски для историй в Instagram теперь может создать любой…
Интернет-пользователь придумал идеальный…
Ираклий Пирцхалава рассказал о драках и скандалах на «Фабрике…
Ляна Фридман заявила, что Бари Алибасов использует Федосееву-Шукшину в своих…
Пародист Satyr поцеловал Александра Гудкова в…
Елена Малышева не успела получить канадскую визу для поездки на похороны Аллы…
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске боится есть…
Стали известны реальные автомобили мечты для…
Сухая кожа на локтях может быть симптомом опасных…
Появилось видео последствий аварийной посадки Ми-8 на…
В Москве обнародовали исторические документы о пакте…
Дефицит фруктов и овощей повышает риск ишемической болезни сердца у…
OnePlus показала логотип и название своего будущего…
Любовь Успенскую раскритиковали за фото в…
Мать Дианы Шурыгиной отметила день рождения в компании Игоря…
Юристы считают подделкой подпись Жанны Фриске на договоре с…
Политолог Сергей Марков назвал два варианта развития событий в…
Илья Резник высказался об Ольге Бузовой, назвавшей себя блокадницей: «Мы пухли от голода, а они пухнут от…
Голодный кот помог англичанину стать…
Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом» после шутки о…
Ущерб России от санкций оценили в 800 миллиардов…
Стала известна молниеносная диета для похудения за 4…
Дисплей-водопад и подэкранная камера: Vivo показала лицевую панель уникального смартфона NEX…
Бывший жених Пэрис Хилтон закрыл тату в ее честь изображением…
Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову после ее слов о…
В Киеве готовят план «Б» на случай потери транзита газа из…
"Я помню тот день по минутам": Юлия Барановская рассказала, как 7 лет назад рожала сына…
Юлия Ковальчук призналась в любви к вкусной и красивой…
Известный фанат «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался после…
Просмотреть все новости