На снимках NASA с Марса нашли древнее лицо
На снимках NASA с Марса нашли древнее лицо. Уфологи заявили, что это станет абсолютным доказательством существования инопланетян.
Важную находку совершил уфолог Скотт Уоринг, который уверен, что лица на фотографиях являются 100%-ным доказательством существования инопланетян. Конспиролог назвал открытие важнейшим, которое человек может сделать, фактически найдя живую инопланетную форму жизни. Фотография показывает внешность жителей Марса, а также изображенные выражения лиц могут показать человеку, насколько эмоциональными могут быть инопланетяне.
Уоринг также приводит как доказательство сущестования инопланетной расы каменное древнее лицо в Северной Каролине. Оно оказалось менее характерным и не таким детальным, как лица, которые найдены на Марсе.
Важную находку совершил уфолог Скотт Уоринг, который уверен, что лица на фотографиях являются 100%-ным доказательством существования инопланетян. Конспиролог назвал открытие важнейшим, которое человек может сделать, фактически найдя живую инопланетную форму жизни. Фотография показывает внешность жителей Марса, а также изображенные выражения лиц могут показать человеку, насколько эмоциональными могут быть инопланетяне.
Уоринг также приводит как доказательство сущестования инопланетной расы каменное древнее лицо в Северной Каролине. Оно оказалось менее характерным и не таким детальным, как лица, которые найдены на Марсе.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:29