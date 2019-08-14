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Сирийские танкисты самостоятельно «прокачали» танк Т-72

В Сети были опубликованы необычные снимки, показывающие, как сирийские танкисты самостоятельно «прокачали» свои танки. Их Т-72 получил инфракрасную видеокамеру, которую, судя по ее внешнему виду, приобрели в интернет-магазине.
Сирийские танкисты самостоятельно «прокачали» танк Т-72

Регулярные боевые действия в Сирии заставляют местных военных постоянно подстраиваться под меняющиеся условия и улучшать возможности своих танков даже с помощью подручных средств. В Сети был опубликован снимок Т-72, имеющий подобную «модификацию». Эту боевую машину «прокачали» с помощью обычной инфракрасной видеокамеры. Ее внешний вид говорит о том, что она создавалась для гражданского пользования, а не военного. Некоторые пользователи даже предположили, что ее могли заказать в обычном интернет-магазине за небольшие деньги. Она, судя по всему, помогает в управлении машиной механику-водителю.

При этом стоит отметить, что сирийская армия занимается и системным улучшением своих танков Т-72. Они недавно получили комплекс оптико-электронного подавления Sarab-2. Это местная разработка, предназначенная для нейтрализации управляемых противотанковых ракет противника. Также танки Т-72 располагают камерами Viper-72. Они используются как прицелы, помогающие найти цель в темное время суток. Их также устанавливают на Т-55 и Т-55МВ. При этом стоит отметить, что эта разработка уступает современному прицелу, имеющемуся у Т-90А.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:36

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