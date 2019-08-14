Российский фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате 13 миллионов долларов
Российская кинолента «Движение вверх» стала самым кассовым иностранным фильмом на китайском прокатном рынке, за короткий собрав 13 миллионов долларов. Фильму присвоен рейтинг 9,4, что также стало самым высоким показателем для зарубежных фильмов в истории Китая.
Спортивная драма «Движение вверх», кроме всего прочего, сумела стать вторым самым популярным фильмов такого жанра у жителей Китая. Такие данные приводятся на официальном сайте российского Министерства культуры.
По уточненным данным, показы фильма проходили в трех городах Поднебесной. Драму о советских баскетболистах к этому моменту просмотрели уже 2,5 миллиона зрителей. Всего же с момента запуска российской картины в китайский прокат (13 июня) кинотеатры собрали 13 миллионов долларов на ее показах.
Стоит напомнить, фильм «Движение вверх» был срежиссирован Антоном Мегердичевым. В основе сюжета этой картины лежит уникальная история победы советской баскетбольной сборной над командой Соединенных Штатов во время мюнхенской Олимпиады 1972 года.
Спортивная драма «Движение вверх», кроме всего прочего, сумела стать вторым самым популярным фильмов такого жанра у жителей Китая. Такие данные приводятся на официальном сайте российского Министерства культуры.
По уточненным данным, показы фильма проходили в трех городах Поднебесной. Драму о советских баскетболистах к этому моменту просмотрели уже 2,5 миллиона зрителей. Всего же с момента запуска российской картины в китайский прокат (13 июня) кинотеатры собрали 13 миллионов долларов на ее показах.
Стоит напомнить, фильм «Движение вверх» был срежиссирован Антоном Мегердичевым. В основе сюжета этой картины лежит уникальная история победы советской баскетбольной сборной над командой Соединенных Штатов во время мюнхенской Олимпиады 1972 года.
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:28