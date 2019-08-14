Российский фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате 13 миллионов долларов





Спортивная драма «Движение вверх», кроме всего прочего, сумела стать вторым самым популярным фильмов такого жанра у жителей Китая. Такие данные приводятся на официальном сайте российского Министерства культуры.По уточненным данным, показы фильма проходили в трех городах Поднебесной. Драму о советских баскетболистах к этому моменту просмотрели уже 2,5 миллиона зрителей. Всего же с момента запуска российской картины в китайский прокат (13 июня) кинотеатры собрали 13 миллионов долларов на ее показах.Стоит напомнить, фильм «Движение вверх» был срежиссирован Антоном Мегердичевым. В основе сюжета этой картины лежит уникальная история победы советской баскетбольной сборной над командой Соединенных Штатов во время мюнхенской Олимпиады 1972 года.