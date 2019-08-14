В Москве мужчина сдал арендованный Mercedes в ломбард





Как сообщает пресс-центр ГУ МВД России по столичному региону, мужчина заключил с прокатной фирмой договор на период 7-11 августа 2019 года. В соответствии с этим документом он взял в аренду автомобиль марки Mercedes. Когда срок действия арендного договора закончился, клиент фирмы попросту перестал выходить на связь. Автомобиль на стоянку прокатчика вовремя так и не вернулся.Установить местонахождение «пропавшей» техники фирме-прокатчику удалось через специальные GPS-трекеры. Как оказалось, арендованный клиентом автомобиль к тому моменту уже находился в ломбарде.Сейчас по факту этого происшествия проводится соответствующая проверка. Компания, которой принадлежит автомобиль, оценивает причиненный действиями мужчины ущерб в 3 миллиона рублей.