Метеорологи поражены возникшей на Северном полюсе молнией





Вечером 11 августа Национальная метеорологическая служба США зафиксировала молнию, появившуюся вблизи Северного полюса, она ударила всего в 480 километрах от него. Это событие настолько поразило специалистов, что они сначала перепроверили полученные данные, а затем начали изучать архивы, чтобы узнать, когда такое случалось в последний раз. Все дело в том, что молнии возникают там, где есть массы теплого, влажного и нестабильного воздуха, а также разные восходящие и нисходящие потоки. Именно поэтому грозы чаще случаются на экваторе, а чем ближе к полюсам – тем реже их можно встретить.Вблизи них всегда холодные и стабильные воздушные массы, достаточно однородные и малоподвижные. Метеорологи считают, что причиной появления молнии на Северном полюсе являются большие пожары в Сибири. Из-за них огромные объемы горячего воздуха поднимаются высоко в атмосферу и направляются на север. Именно они спровоцировали нестабильность в воздавших массах над полюсом и привели к образованию молний.Также специалисты отметили, что в этом году уже зафиксированы рекордные объемы таяния ледников, в частности в Гренландии.