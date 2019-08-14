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Метеорологи поражены возникшей на Северном полюсе молнией

Американские метеорологи были поражены возникшей недавно на Северном полюсе молнией и грозой. По словам специалистов, это очень редкое событие, случающееся только в самых экстраординарных ситуациях, а текущая, скорее всего, была спровоцирована пожарами лесов в Сибири.
Метеорологи поражены возникшей на Северном полюсе молнией

Вечером 11 августа Национальная метеорологическая служба США зафиксировала молнию, появившуюся вблизи Северного полюса, она ударила всего в 480 километрах от него. Это событие настолько поразило специалистов, что они сначала перепроверили полученные данные, а затем начали изучать архивы, чтобы узнать, когда такое случалось в последний раз. Все дело в том, что молнии возникают там, где есть массы теплого, влажного и нестабильного воздуха, а также разные восходящие и нисходящие потоки. Именно поэтому грозы чаще случаются на экваторе, а чем ближе к полюсам – тем реже их можно встретить.

Вблизи них всегда холодные и стабильные воздушные массы, достаточно однородные и малоподвижные. Метеорологи считают, что причиной появления молнии на Северном полюсе являются большие пожары в Сибири. Из-за них огромные объемы горячего воздуха поднимаются высоко в атмосферу и направляются на север. Именно они спровоцировали нестабильность в воздавших массах над полюсом и привели к образованию молний.

Также специалисты отметили, что в этом году уже зафиксированы рекордные объемы таяния ледников, в частности в Гренландии.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:11

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