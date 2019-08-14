Эксперт описал устройство российского ядерного «Буревестника»

По словам эксперта, данный источник сложно назвать полноценным ядерным реактором, поскольку в нем нет управляемой реакции. «Там используется активный изотоп, который создает высокую температуру, которая впоследствии напрямую преобразуется в электроэнергию», - подчеркивает он.





Как утверждает авиационный эксперт, первый двигатель такой ракеты является стартовым и работает на смеси специального химического топлива и обеспечивает запуск ракеты вместе с ее разгоном до крейсерских скоростей. Далее стартовый двигатель запускает традиционный маршевый двигатель с вращающимся винтом. Особенность в том, подчеркивает Вадим Лукашевич, что винт приводится в движение не благодаря горению топлива, а электричеством, которое поступает к нему от радиоизотопного источника энергии.Ранее после инцидента в Архангельской области на Западе высказали предположение о том, что ЧП на полигоне могло быть связано с проведением испытаний новой крылатой ракеты под кодовым именем «Буревестник», которая оснащается ядерной радиоизотопной термоэлектрической установкой.